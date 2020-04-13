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Aliağa'da dijital eğitim, ALES ile evinizde

Aliağa Belediyesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programına destek amacıyla, 5 ile 12. sınıf arasındaki öğrencilerin hizmetine sunduğu Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES) zengin ders içerikleri sunuyor.

13.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:50
Aliağa'da dijital eğitim, ALES ile evinizde

Aliağa Belediyesi'nin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr ve ales.aliaga.bel.tr sayfalarından hizmet veren ALES projesinden, Aliağa'da okuyan ve Aliağa dışında eğitim görüp de Aliağa'da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencileri faydalanabiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Dijital Eğitim Platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destekleyici bir eğitim modeli olan ALES projesi; 4K kalitede ders çekimleri, 8. Ve 12. sınıflara özel canlı dersler, dijital TV, rehberlik, tematik videolar, psikolog desteği ve diyetisyen desteği gibi geniş kapsamlı içeriği ile bu zorlu süreçte eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin hem eğitimlerine destek oluyor hem de daha keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı online sisteme kendilerine ait program şifreleri ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saatinde ulaşarak ders izleyebiliyor, deneme soruları çözebiliyor. Öğrenciler, canlı derslerde sistem üzerinden eğitmenlere sorular da sorabildiği gibi veliler de aynı site üzerinden öğrencilerin başarı grafiğini takip edebiliyor.

Sistem aynı zamanda on binlerce öğrencinin katılımına imkan sağlayan bir sınav modülüne de sahip. Bu yönüyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin kendilerini sınama imkanı bulacağı genel denemeler gün ve saati önceden belirlenerek uygulanacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Aliağa Belediyesi, Aliağa, Ales, Güncel
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