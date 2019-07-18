18.07.2019 10:39
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Aliağa'da dünya standartlarında antrenman başlıyor

Aliağa

Aliağa Belediyesinin prestij projeleri arasında yer alan Aliağa Gençlik Merkezinde fitness ön kayıtları başladı.

Aliağa Belediyesinin prestij projeleri arasında yer alan Aliağa Gençlik Merkezinde fitness ön kayıtları başladı.

Spordan sanata birçok aktiviteye ev sahipliği yaparak kısa sürede 7'den 77'ye tüm Aliağalıların ortak yaşam alanı haline gelen Aliağa Gençlik Merkezinde fitness salonu çok yakında sporseverlerin hizmetine açılıyor. Uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış profesyonel kadrosu ile hizmet verecek olan fitness salonunda ön kayıtlar alınmaya başlandı. Kayıtların alınmasından sonra hizmet vermeye başlayacak olan salon hafta içi 08.30 ile 22.00 saatleri arası açık olacak. Vatandaşlar pazar günleri haricinde her gün spor salonundan faydalanabilecek.

Modern tasarımı, son teknoloji makinalarıyla bölgenin en cazip fitness salonunda kişiye özel sonuç odaklı programlar uygulanacak. Dünya standartlarında antrenmanların yapılacağı fitness salonundan faydalanmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgilere 'Aliağa Gençlik Merkezi Danışma Masası'nı ziyaret ederek ya da 0232 616 7071 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek. - İZMİR
Kaynak: İHA
Aliağa, Güncel

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