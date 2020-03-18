Aliağa'da eczanelere dezenfekte
İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.
18.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:24
İzmir 'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.
Aliağa Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her noktayı dezenfekte eden, tedbiri elden bırakmayan ekipler, eczaneleri de unutmadı. Bu kapsamda, kentte hizmet veren tüm eczaneler özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. - İZMİR
Aliağa Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her noktayı dezenfekte eden, tedbiri elden bırakmayan ekipler, eczaneleri de unutmadı. Bu kapsamda, kentte hizmet veren tüm eczaneler özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel
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