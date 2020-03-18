Menü
Haberler ›› Güncel ››Aliağa'da eczanelere dezenfekte - Güncel

Aliağa'da eczanelere dezenfekte

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.

18.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:24
Aliağa'da eczanelere dezenfekte
İzmir 'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.

Aliağa Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her noktayı dezenfekte eden, tedbiri elden bırakmayan ekipler, eczaneleri de unutmadı. Bu kapsamda, kentte hizmet veren tüm eczaneler özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu