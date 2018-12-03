Aliağa'da Engelliler Günü Unutulmadı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:58



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:58

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelliler Rehabilitasyon Derneği tarafından etkinlikler düzenlendi.Aliağa ilçesinde, her il ve ilçede olduğu gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için programlar yapıldı. Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir'in Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Aliağa Engelsiz Park'ta düzenlenen programla devam etti.Yoğun katılımın olduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir yaptı. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Erdemir, sorunların; mimari, istihdam, eğitim ve ulaşım olmak üzere dört ana başlıkta toplandığını belirterek, "İstiklal Caddesi üzerinde engelli bireyler için yapılan kaldırımların yanı sıra bisiklet yolu da bizler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bölgemizin sanayi kenti olması sebebiyle istihdam konusunda da diğer ilçelere göre daha şanslıyız. Ulaşım konusunda Aliağa Belediyesi tarafından engellilere tahsis edilen araçlar dışında ulaşım aracı bulunmamaktadır. Eğitim konusunda ise ilçemize engelliler okulunun özellikle de engelliler meslek lisesinin yapılmasını arzulamaktayız. Engelli olmak kusur değildir. Asıl engel zihinde ve kalptedir. Sevgi, saygı, umut ve azimle tüm engeller aşılabilir. Gerçek engel bu değerleri kaybedendir" dedi."Rahat bir şekilde yaşamaları adına gayret içerisindeyiz"Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sevgiyle, saygıyla, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizdeki engellilerin tüm sorunlarını çözeceğimize inanıyorum. Engelli vatandaşlarımızın ne sorunu varsa bizim sorunumuzdur. Engelli bireylerimizin son dört yıldır Aliağa'da rahat bir şekilde yaşamaları adına gayret içerisindeyiz. Anne ve babaların, 'bana bir şey olursa çocuğum ne olacak' kaygısına da çözüm bulacağız. Anne ve babaların kafasındaki bu kaygıyı gidereceğiz" şeklinde konuştu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün amacına uygun bir şekilde farkındalık oluşturması temennisinde bulunan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da şunları söyledi:"Amacımız engelli vatandaşlarımızın önündeki fiziki, sosyal ve hukuki engelleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Devlet olarak bunun için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnanan bir şekilde bütün engelleri aşıyor."Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir, yapılan konuşmaların ardından engelli bireylere göstermiş olduğu hassasiyet, duyarlılık ile dernek faaliyetlerine yaptıkları katkı nedeniyle Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun'a, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş'a, Aliağa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Melisa Üstün'e ve öğretmen Mesil Öztürk'e plaket takdiminde bulundu. 3 Aralık Dünya Engelliler günü programı çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.Programa ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, okul müdürleri, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR