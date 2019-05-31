Aliağa'da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi 15.Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi.Aliağasporun altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü'nün isimleri düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse'de unutulmadı.Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende minik sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, spor antrenörleri ile turnuvaya sponsor olan firma temsilcileri verdi.Turnuvada şampiyon olan takımlarMini Minikler Şampiyonu: FırtınasporMinikler Şampiyonu: KabotajsporYıldızlar Şampiyonu: Degajsporİkinci olan takımlarMini Minikler: AslansporMinikler: İskelesporYıldızlar: AtletizimsporÜçüncü olan takımlarMini Minkler: KanaryasporMinikler: GolcülersporYıldızlar: GüreşsporTurnuvanın gol krallarıMini Minikler Gol Kralı: Egemen Altuğ ÇevikMinikler Gol Kralı: Uğur Doğan SarıkartalYıldızlar Gol Kralı: Celal KüçükmorkoçTurnuvanın asist krallarıMini Minikler Asist Kralı: Ahmet Yusuf CihanMinikler Asist Kralı: Burak Başakran, Deniz İsmet BayamYıldızlar Asist Kralı: Ömer Mevlüt TopalTurnuvanın en az gol yiyen kalecileriMini Minikler: Yağız Ekrem YıldırımMinikler: Göktuğ Efe CeyranoğluYıldızlar: Talha Kaan ÇelikTurnuvanın En Değerli Oyuncusu: Cemal OrtaTurnuvanın En Centilmen Oyuncusu: Egemen Nar3. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol TurnuvasıMinikler üçüncüsü: Aliağa Bld. Spor OkullarıYıldızlar üçüncüsü: HelvacıMinikler ikincisi: GöztepeYıldızlar ikincisi: Aliağa Bld. Spor OkullarıMinikler şampiyonu: Aliağa FKYıldızlar şampiyonu: Aliağa FKSporcu Karne ÖdülleriAliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu2007-2008 Doğumlular: 1.Ali Ege Tekin, 2.Uğur Cem Gül, 3.Mehmet Yalçın2009-2010-2011 Doğumlular: 1.Uygar Tamer, 2.Caner Sancak, 3.Mustafa Yasin ErkmenAliağa FK AltyapıU10-U11 Futbol Takımı: 1.Buğra Uğur Gündüz, 2.Efe Eksöz, 3.Berat AydınU12-U13 Futbol Takımı: 1.Bedirhan Güner, 2.Yunus Emre Kahya, 3.Rahmican KafalıU14-U19 Futbol Takımı: 1.Anıl Güven, Oğuzhan Çakın, 3.Erdem Bozdağ - İZMİR