Aliağa'da Kent Estetiğine Uygun Yeni Muhtarlık Binaları

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle
, Siteler Mahallesi, Atatürk
Mahallesi, Kazım Dirik Mahallesi ve Yalı Mahallesinin muhtarlık binaları yenilenerek muhtarların ve vatandaşların hizmetine sunuldu.
Toplam 80 metre kare alan üzerine kurulu muhtarlık binaları iki bölümden oluşuyor. Hizmet odasının yanı sıra mutfak ve lavabo bölümleri de yer alıyor. Tasarımı ile dikkat çeken muhtarlık binaları hem muhtarların hem de vatandaşların daha rahat edebilecekleri şekilde dizayn edildi. - İZMİR
Aliağa Belediyesi
13 Aralık 2018 Perşembe 18:25