Aliağa'da Kent Estetiğine Uygun Yeni Muhtarlık Binaları

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi ilçe merkezindeki muhtarlık binalarını yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu.Kent estetiğine ve çevre düzenlemesine büyük önem veren Aliağa Belediyesi, eskimeye yüz tutmuş muhtarlık binalarını elden geçirerek yeni binaları muhtarlıklara teslim etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle, Siteler Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Mahallesi ve Yalı Mahallesinin muhtarlık binaları yenilenerek muhtarların ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplam 80 metre kare alan üzerine kurulu muhtarlık binaları iki bölümden oluşuyor. Hizmet odasının yanı sıra mutfak ve lavabo bölümleri de yer alıyor. Tasarımı ile dikkat çeken muhtarlık binaları hem muhtarların hem de vatandaşların daha rahat edebilecekleri şekilde dizayn edildi. - İZMİR