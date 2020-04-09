Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aliağa'da korona virüs ile mücadele seferberliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde üç farklı atölyede gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerden oluşan ekip ile sosyal mesafeye uyarak üretimi gerçekleştiren tek kullanımlık bin tıbbi maske, Aliağa İlçe sağlık Müdürlüğüne teslime edildi.

09.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:20
Aliağa'da korona virüs ile mücadele seferberliği

İzmir 'in Aliağa ilçesinde üç farklı atölyede gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerden oluşan ekip ile sosyal mesafeye uyarak üretimi gerçekleştiren tek kullanımlık bin tıbbi maske, Aliağa İlçe sağlık Müdürlüğüne teslime edildi.


Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için üretilen maskeler Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun'a, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan tarafından teslim edildi. Maske üretiminin devam edeceğini söyleyen Bayhan, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi. Müdür Erdal Bayhan, "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperliklerini ve tıbbi maskeleri ürettik. Daha önce okullarımızdaki öğretmenlerimiz 3 boyutlu yazıcıları evlerine götürerek ürettikleri yüz siperliklerini teslim etmiştik. Her hafta 100 siperlik üretimi ve dağıtımı yapılacak. Bugün de sağlık çalışanlarına iletilmesi için bin adet maske teslim ediyoruz. İlk etapta 25 bin adet üretilecek tıbbi maskeleri düzenli bir periyotta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Aliağa'da korona virüs ile mücadele seferberliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Elazığ'da Kovid-19'u yenen 14 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı - Haber 18:19: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Sigara içenlerde Covid-19, 2,4 kat daha ağır seyrediyor - Haber 18:19: Şanlıurfa'da kontrol noktaları denetlendi - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı. - Haber 18:18: Kulalı TIR şoförü, Atina'da öldürüldü - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler