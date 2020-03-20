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Aliağa'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

20.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:42
Aliağa'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
İzmir 'in Aliağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüs önlemleri çerçevesinde cadde, sokak, durak, park, oturma alanları, okul ve camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Çalışmalar kapsamında otobüs durakları ve halkın yoğun kullandığı bazı bölgelere el dezenfektan kutuları yerleştirildi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının program dahilinde devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aliağa, İzmir, Güncel

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