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Aliağa'da kurban kesim yerleri belirlendi

İzmir Valiliği kurban bayramına kısa bir süre kala kent genelinde kurban kesimi yapılacak yerlerin listesini yayınladı.

03.08.2019 11:54 Aliağa'da kurban kesim yerleri belirlendi
İzmir Valiliği kurban bayramına kısa bir süre kala kent genelinde kurban kesimi yapılacak yerlerin listesini yayınladı.

İzmir Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerleri İzmir Valiliğinin resmi internet sayfasından ilan edildi. Metropolde bulunan büyük ilçelerde birkaç yer tespit edilirken kırsal ilçelerde ve tarım-hayvancılık yapılan bölgelerde kesim yerlerinin sayısı geçen yıla göre arttırıldı.

Komisyonda alınan karara göre Aliağa'da vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi'nde, Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yeri'nde, Viking Evleri Meydanı'nda, Yeni Şakran Mezbahanesi'nde, Helvacı Mezbahanesi'nde, Petkim Siteler Petkim İlköğretim Okulu Araç Yıkama Yeri'nde ve Petkim Site Lokal 3 Arkası Araç Yıkama Yeri'nde kurbanlarını kesebilecekler. Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyecek.

Kurbanlarını görevli kasaba kestirmek isteyen vatandaşlar bayramın birinci günü büyük baş hayvan için 280 TL, küçükbaş hayvan için 85 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyük baş için 255 TL, küçükbaş için 70 TL ücret ödeyecek. - İZMİR

İzmir Valiliği, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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