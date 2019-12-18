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Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 11 evin kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkımlarına başlandı.

18.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:18Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı
'in ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 11 evin kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkımlarına başlandı.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer yaptığı yazılı açıklamada Çaltılıdere Mahallesi Köstemköy mevkisindeki 11 yapının yıkılacağını ifade etti.
Ormanlık alandaki mülkiyetin tamamının devlete ait olduğunu, milli servet olan ormanlarda en ufak bir yapılaşmaya, yer açmaya ve işgale izin verilmediğini belirten Derince bu kapsamda belirledikleri yapıları, mahkemelerin verdiği yetkiye dayanarak ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
Derince, imar barışı düzenlemesinin devlet ormanlarını kapsamadığını, bu kapsamda alınan yapı kayıt belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığını da belirterek, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde İzmir ormanlarında toplam 26 konut ve tesisin yıkıldığını kaydetti.

Derince, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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