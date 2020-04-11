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Aliağa'da oto yıkama işletmelerinin çalışmalarına düzenleme

Aliağa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında su tüketiminin kontrollü kullanımının sağlanması amacıyla, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren oto yıkama iş kolundaki işletmelerin çalışmalarına geçici süreliğine sınırlama getirdi.

11.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:55
Aliağa'da oto yıkama işletmelerinin çalışmalarına düzenleme
Aliağa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında su tüketiminin kontrollü kullanımının sağlanması amacıyla, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren oto yıkama iş kolundaki işletmelerin çalışmalarına geçici süreliğine sınırlama getirdi.

Aliağa Belediye Encümeni tarafından alınan karar gereği, şehir içinde bulunan oto yıkamacılarının perşembe ve cuma günleri; akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkamacıların ise pazartesi ve salı günleri faaliyet göstermeleri uygun bulundu.

Oto yıkamacıların haftada en fazla iki gün faaliyet gösterebileceğinin bildirildiği encümen kararında şu bilgilere yer verildi: "İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan oto yıkama iş kolundaki iş yerlerinin iyi İ.B.B.B. İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının ilgili yazılarına göre, salgınla mücadele sürecinde geçici olarak sınırlandırılmasının haftada en fazla iki gün faaliyet gösterilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle ilçemizde faaliyette bulunan oto yıkamaların perşembe ve cuma günleri çalışması, akaryakıt istasyonlarında bulunan oto yıkamacıların pazartesi ve salı günleri faaliyet göstermesinin kabulüne, gereği için karardan bir suretin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bir suretin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine 09.04.2020 tarihli toplantıda katılanlar tarafından oy birliği ile karar verildi."

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan oto yıkamalar ve akaryakıt istasyonlarına alınan kararı tebliğ etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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