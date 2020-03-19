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Aliağa'da panik yok tedbir var

Aliağa Belediyesi, dünyada ve Türkiye'de halk sağlığını tehdit eden yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

19.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:37
Aliağa'da panik yok tedbir var
Aliağa Belediyesi, dünyada ve Türkiye 'de halk sağlığını tehdit eden yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Korona virüsüne karşı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları yapan Aliağa Belediyesi, park ve bahçelerde, eczanelerde, dış mahallelerde, işletmelerde, kamu binalarında, muhtarlıklarda, duraklarda, bankamatiklerde, oturma alanları gibi alanlarda hijyen çalışmalarına devam ediyor. El hijyenine büyük önem veren belediye, bu kapsamda dolmuş duraklarına, kamu binalarına ve kentin belirli bölgelerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Belediye ayrıca, virüse karşı alınması gerek tedbirleri tüm iletişim mecralarıyla vatandaşlara aktarıyor. Bu kapsamda özellikle sosyal medya hesapları etkin bir şekilde kullanılıyor. Gün içerisinde periyodik olarak yapılan yayınlarla vatandaşların uyması gereken kurallar paylaşılıyor.

Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılmasının yanı sıra belediye tarafından bastırılan ve korona virüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı el broşürleri ile afişler vatandaşlara dağıtıldı. Zabıta ekipleri tarafından esnaflara dağıtılan afişler, işletme sahipleri tarafından işletmenin görünür yerlerine asıldı. Kamu binalarına ve muhtarlıklara asılan afişlerle, hem personel hem de vatandaş bilgilendirildi. Milletin ekibi de, kent merkezinde ve pazar yerinde kurulan stantlarla vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aliağa Belediyesi, Türkiye, Güncel

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