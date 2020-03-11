Aliağa'da virüslere karşı dezenfekte çalışması
İzmir'in Aliağa ilçesinde, mevsimsel olarak ortaya çıkan ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar veren salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
11.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:23
İzmir 'in Aliağa ilçesinde, mevsimsel olarak ortaya çıkan ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar veren salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
Aliağa ilçesinde, salgın hastalıklar ve mikroplara karşı harekete geçildi. Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmasını Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasından başlattı. Belediye ekipleri, mesai bitiminin ardından özel solüsyon ile merkez hizmet binasında detaylı dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle belediye personelinin ve vatandaşların elle temas edebileceği noktalar hijyenik hale getirildi.
Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmalarına, halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda da devam edeceği bildirildi. Virüslerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kent genelinde periyodik hale getirilecek olan dezenfekte işlemlerinin, önümüzdeki günlerde okul binalarında da gerçekleştirileceği aktarıldı. - İZMİR
Aliağa ilçesinde, salgın hastalıklar ve mikroplara karşı harekete geçildi. Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmasını Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasından başlattı. Belediye ekipleri, mesai bitiminin ardından özel solüsyon ile merkez hizmet binasında detaylı dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle belediye personelinin ve vatandaşların elle temas edebileceği noktalar hijyenik hale getirildi.
Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmalarına, halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda da devam edeceği bildirildi. Virüslerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kent genelinde periyodik hale getirilecek olan dezenfekte işlemlerinin, önümüzdeki günlerde okul binalarında da gerçekleştirileceği aktarıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel
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