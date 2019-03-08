Aliağa Ekspres'e Çirkin Saldırı

Saldırıya karışan iki kişi ile birlikte olayla bağı olduğu düşünülen Ö.F.K. isimli şahsı kısa sürede yakalayıp gözaltına alan Polis, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Aliağa Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İşadamı Kayhan Yalçınkaya, önceki gün akşam saatlerinde 2 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. İstiklal Caddesi'nde bulunan bir banka şubesindeki işleminin ardından caddede yürürken ilk önce bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğrayan Yalçınkaya'ya aynı anda başka bir kişi de arkadan saldırdı. Kayhan Yalçınkaya, saldırganlarla bir süre mücadele ederken olay yerinin yakınında bulunan polisler ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan mahalle bekçileri duruma kısa sürede müdahale etti. Saldırganlar Doğukan S. ve İdris G. yakalanarak gözaltına alındı.

"TARAFSIZ VE GERÇEK HABERLERİMİZ NEDENİYLE TEHDİTLER ALDIK"

Başından hafif yaralanan Kayhan Yalçınkaya, Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi edildi. Taburcu edilmesinin ardından darp raporu alarak Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yalçınkaya, saldırganlardan şikayetçi oldu. Kendisine saldıran kişileri tanımadığını belirten Yalçınkaya, "Banka şubesindeki işlerimi hallettikten sonra caddeye çıktım. O esnada bir kişi yanımdan hızlıca geçerek bana omuz attı. Tepki vermediğim halde bana dönerek sözlü olarak sataştı ve daha sonra yanıma gelerek fiziksel saldırıda bulundu. Kendimi korumak için karşılık verdiğimde ise arkamdan gelen başka bir şahsın daha saldırısına uğradım. Olay yerinin yakınında bulunan polisler ve bekçiler durumu görerek anında müdahale ettiler ve şahıslar yakalandı. Gazete olarak yaptığımız tarafsız ve gerçek haberler nedeniyle son günlerde özellikle sosyal medyada bazı şahıslardan aldığımız tehditleri göz önünde bulundurursak bu olayın bir azmettiricisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

TEHDİT EDEN Ö.F.K. DA GÖZALTINDA

Yaşanan çirkin saldırı sonrasında olayla ilgisi olduğu düşünülen diğer şahısların da yakalanması için Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü hummalı bir çalışma başlattı. Saldırının olduğu bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Saldırıya karışan 2 kişinin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Aliağa Ekspres Gazetesi'nde yayınlanan bir haberin altına tehdit içeren yorumlar yazan, saldırının yaşandığı gün olay yerinin çok yakınında bulunan Ö.F.K. isimli şahıs da şüpheli olarak polis tarafından aynı gün gözaltına alındı.

SALDIRIDA AVUKAT ZÜLKÜF KOÇOĞLU DETAYI

Kayhan Yalçınkaya'ya yapılan bu çirkin saldırının Aliağa Ekspres Gazetesi'nin 15 Şubat 2019 tarihli sayısında yer alan "Binali Yıldırım Yanlış Mı Yönlendiriliyor" başlıklı, Avukat Zülküf Koçoğlu'nun belediye meclis üyeliği adaylığını içeren haberden sonra yaşanması ise manidar oldu. Gazetenin yayınlandığı tarihte haberin sosyal medyadaki paylaşımının altına Ö.F.K. isimli şahıs tarafından tehdit içerikli yorum yapılması, aynı şahsın Kayhan Yalçınkaya'ya yapılan saldırı esnasında da olay yerinin yakınında bulunması, saldırganları tanıyor olması, azmettirmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Ö.F.K.'nın Avukat Zülküf Koçoğlu ile olan yakınlığı ve mafyavari tavırlarla Koçoğlu'nu koruyup kollama girişimlerinde bulunması da dikkat çeken diğer bir detay. Çirkin saldırı ile ilgili Avukat Zülküf Koçoğlu'nun bir bağının olup olmadığı ise araştırılıyor.

Kaynak: Bültenler