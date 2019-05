Aliağa 'Geleneksel Kyme Satranç Turnuvası'na hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'KYME Satranç Turnuvası' bu yıl 15-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı şehirlerden Aliağa'ya gelecek olan yüzlerce satranç tutkunu dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Enka Spor Salonu'nda organize edilecek turnuva saat 10.00'da başlayacak. İki gün sürecek turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcu katılacak.Turnuvaya katılmak isteyen satranç tutkunları 1-12 Haziran tarihleri arasında www.izmir.tsf.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek. A,B ve C olarak üç farklı kategoride oynanacak turnuvada İsviçre sistemi kullanılacak. Her kategoride 60 sporcunun yarışacağı turnuva 6 tur üzerinde sporcu başına 45'+30" süreyle oynanacak. Turnuvaya 2018-2019 vizeli TSF Sporcu Lisansına sahip 2012 ve öncesi doğumlu sporcular katılabilecek.Geçerli bir Pasaport ve FIDE ID'si bulunan yabancı sporcularda TSF Sporcu Lisansı şartı aranmayacak. Turnuvada Swiss Manager yazılımı kullanılacak ve başlangıç sıralaması, sporcunun en yüksek kuvvet derecesine göre yapılacak. Turnuva sonunda kendi kategorilerinde derece alanlar için madalya ve ödül töreni düzenlenecek. - İZMİR Aliağa Belediyesi