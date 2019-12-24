Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.
Etkinliklerin birinci gününde Aliağa Gençlik Merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü. Aliağa'da faaliyet gösteren derneklerin açtıkları sergilerle el emeği göz nuru eserler görücüye çıkarken aynı anda organize edilen sanatsal etkinlikler de beğeniyle izlendi. Şair, seslendirmen ve program sunucusu Yunus Yeşilöz'ün seslendirdiği şiirler izleyenlerden sık sık alkış alırken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) resim kursiyerlerinin şövalye üzerinde yaptığı resimler de etkinliklere renk kattı. Yeni yıl etkinliklerinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten ASEV Resim Kurs Eğitmeni Tolga Tunç, "Yeni binamızda yılbaşı etkinlikleri ilk defa yapılıyor. Kursumuza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katılım gösterdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız resim konusunda acemi olsalar da ileri de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.
Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlama programı şu etkinliklerle devam edecek;
24 Aralık
Salı
15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği
19.00 – 20.00 Gitar Solo Konser
20.00 – 21.00 Ney Dinletisi
25 Aralık Çarşamba
15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği
18.00 Satranç Turnuvası
19.00 – 21.00 Halk Müziği Konseri
26 Aralık Perşembe
15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği
19.00 – 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)
20.00 – 21.00 Keman – Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi
27 Aralık Cuma
15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği
19.00 – 21.00 Karaoke Gecesi
28 Aralık Cumartesi
15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği
18.00 – 18.30 Piyano (Mini Konser)
19.00 – 21.00 Spor
Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması – Halat Çekme Yarışması – Plank Yarışması – Zumba) - İZMİR