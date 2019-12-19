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Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama

Aliağa Gençlik Merkezi, 2020 yılını spor, kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.

19.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:31 Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama
Gençlik Merkezi, 2020 yılını , kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.

10 bin 522 metrekare kapalı alanda; sporu, kültürü ve sanatı tek çatı altında toplayarak Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yıla girerken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda merkezde, 23-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek çocuklar için masal okuma etkinlikleri, şiir dinletisi, resim etkinliği, konserler, dans gösterileri, karaoke gecesi ve spor yarışmaları keyifli dakikalar yaşatacak. - İZMİR

Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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