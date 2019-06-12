"Aliağa limanları yerini korudu"

Deniz Ticaret Odası Aliağa
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek
, Aliağa'daki limanların yılın 4 ayındaki performansıyla ilçenin deniz ticaretinde Türkiye
sıralamasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.
Şubenin aylık olağan meclis toplantısında konuşan Şimşek, limanların yılın 4 aylık dönemindeki performansıyla ilgili bilgi verdi.
Aliağa'ya bu dönemde bin 638 geminin geldiğini, Dikili
ve Ayvalık
ile beraber sayının bin 806'ya çıktığını aktaran Şimşek, "Sorumluluk sahamızdaki limanlarda nisan ayı sonu itibariyle yaklaşık 8 milyon 750 bin ton yükleme, 13 milyon ton boşaltma olmak üzere toplam 21 milyon 800 bin tonluk yük elleçlenmiştir. Aliağa limanlarında işlem gören konteyner sayısı ise yaklaşık 245 bin oldu. Bu rakamlarla Aliağa, Türkiye sıralamasında 5'inci sıradaki yerini korumaktadır." dedi.
Geçen ay Türkiye'nin ihracat rekorunu yenilediğini, bunun ekonomi için bir bayram hediyesi olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhracatımızdaki bu momentum, Çin
'in bile aylık ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa
'nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini diliyorum."
Kaynak: AA
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