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Aliağa'nın, kent genelinde hijyen çalışmalarını sürüyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alarak vatandaşların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden koronavirüse karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi'nde dezenfekte faaliyetlerinde bulundu.

20.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:12
Aliağa'nın, kent genelinde hijyen çalışmalarını sürüyor

Aliağa Belediyesi'ne bağlı hijyen ekipleri Yeni Şakran Mahallesi'ndeki caddelerde, sokaklarda, duraklarda, parklarda, bahçelerde, oturma alanlarında, okullarda, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hasbi Şengül İlkokulu, Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi, Yeni Şakran İlkokulu, Bölük Cami, Yeni Şakran Merkez Cami, Kestanepazarı Hacı Tülay Çolakoğlu Kur'an Kursu, düğün salonu ve belediye hizmet binası dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları belirlenen program dahilinde devam edecek.

Vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlardan olan camiler önce dezenfekte edildi daha sonrasında ise halılar mobil halı yıkama makinası ile yerinde yıkanarak tertemiz bir hale getirildi. Vatandaşların hijyen kurallarına uymasına yönelik tedbirlerini de genişleten belediye ekipleri otobüs duraklarına ve belirli bölgelere el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Aliağa Belediyesi, Güncel

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