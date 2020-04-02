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Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

İçişleri Bakanlığının pazar yerlerinde alınması gereken tedbirleri açıklamasının ardından Aliağa Belediyesi, haftada beş gün açık olacak semt pazarlarının ilkini vatandaşların hizmetine açtı.

02.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:49
Aliağa semt pazarı hizmete açıldı
İçişleri Bakanlığının pazar yerlerinde alınması gereken tedbirleri açıklamasının ardından Aliağa Belediyesi, haftada beş gün açık olacak semt pazarlarının ilkini vatandaşların hizmetine açtı.

Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri'nde kurulan semt pazarında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satışa sunuldu. Yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık ve hijyen tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu semt pazarında, girişlere ve çeşitli noktalara el dezenfekte stantları konuldu. Aliağa Belediyesi Sağlık Birimi tarafından pazar yeri girişinde her vatandaşın ateşi ölçüldü; ayrıca her vatandaşa görevlilerce maske dağıtımı yapıldı.

Belediyenin zabıta ekipleri ise vatandaşların sağlık yönünden daha güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için kişiler arası sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ve Yeni Mahalle Pazaryeri'nde kurulacak semt pazarları; her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, insan yoğunluğunu önlemek amacıyla haftada beş gün açık olacak. Semt pazarı bu hafta ilk olarak çarşamba, perşembe ve cuma günleri Aliağalılara hizmet verecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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