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Aliağa semt pazarları 12.00-19.00 arası hizmet veriyor

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin satışa sunulduğu Aliağa semt pazarları, 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri'nde hizmet vermeye başladı.

03.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:13
Aliağa semt pazarları 12.00-19.00 arası hizmet veriyor
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin satışa sunulduğu Aliağa semt pazarları, 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri 'nde hizmet vermeye başladı. Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'nde ise ilk semt pazarı bugün kurulacak.

Aliağa Belediyesi ekiplerince, İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerinde alınması gereken tedbirlerin dikkatlice yerine getirilmesi, gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapılması, tezgahlar arası üç metre mesafe kuralının uygulanması, çeşitli noktalara el dezenfekte stantlarının kurulmasıyla alışveriş ortamı vatandaşların sağlığı açısından daha güvenli bir hale getiriliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan hazırlıkların tamamlanmasının ardından Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ile Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'ndeki semt pazarları hafta içi 12.00-19.00 saatleri arasında aynı anda hizmet verecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Pazaryeri, Çarşamba, 1 Nisan, Aliağa, Güncel
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