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Aliağa semt pazarları açılıyor

Koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, sağlık tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğunun da minimuma indirilmesi amacıyla, ilçede kurulan pazar sayısını haftanın beş gününe çıkardı.

31.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:49
Aliağa semt pazarları açılıyor

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için haftanın beş günü açık olacak Semt Pazarları kuruyor.

Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri ve Yeni Mahalle Pazaryeri'nde kurulacak Semt Pazarları; her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, insan yoğunluğunu önlemek amacıyla, haftada beş gün açık olacak. Semt Pazarı bu hafta ilk olarak çarşamba, perşembe ve cuma günleri Aliağalılara hizmet verecek.

İlk Semt Pazarı, 1 Nisan 2020 Çarşamba günü Aliağa Büyük Kapalı Pazaryeri'nde kurulacak. İkinci semt pazarı ise Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri'nde 3 Nisan 2020 Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Her iki pazaryeri de haftanın beş günü açık olacak. Pazar yerlerinde koronavirüs salgınına karşı tedbiren tezgahlar arasında üç metre mesafe kuralı uygulanacak.

Semt pazarları, vatandaşın gerek temel gıda, gerekse yaş, meyve, sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla Aliağa Belediyesi ve Aliağa Belediyesi Şirketleri iş birliğinde kurulacak. Haftanın beş günü Aliağa halkına hizmet verecek olan semt pazarlarına, sağlık tedbirleri nedeniyle il ve ilçe dışından pazarcı esnafının girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında kronik hastalığı olan, hamile ve 65 yaş üstü vatandaşların alışverişe çıkmamaları, alışveriş ve acil ihtiyaçları için pazara çıkacak Aliağalıların da pazar alanında fazla kalmamaları bildirildi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Pazaryeri, Aliağa, Güncel
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