Aliağa, tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor

Doğal güzellikleri ve kültürel farklılıkları ile özgün bir coğrafyada yer alan Aliağa, sanayi tesislerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra turistik alanlarıyla da ön plana çıkıyor.



Gelecekte turizmin önemli merkezlerinden biri olmasının hedeflendiği Aliağa'da, çeşitli türlerden birçok doğal ve kültürel kaynak bulunuyor. Turizm bölgesi olmayı bekleyen Yeni Şakran, kent sınırları içerisinde yer alan antik kentler, höyükler ve bir çok tarihi yapıya sahip Güzelhisar, Aliağa Kuş Cenneti gibi tarihi ve doğal güzellikler Aliağa'nın önemli turistik değerlerini oluşturuyor. Suuçan şelalesi gibi birçok termal kaynakları, mavi bayraklı plajı, sosyal donatı alanları, yürüyüş ve dağ rotaları ile 13 kilometrelik bisiklet yoluyla da ön plana çıkan Aliağa, turizm için büyük bir potansiyeli içerisinde barındırıyor.



Tarihine ışık tutan; Ege Gübre Bölgesi, Bozköy Höyücek, Helvacı Höyücek, Araptepe, Melengiç Sekisi, Çaltılıdere höyükleri şeklinde isimlendirilmiş yerleşim kalıntılarda önemli turizm varlıkları arasında dikkat çekiyor.



Türk-İslam kültürüne ait izlerin görüldüğü; Güzelhisar Balaban Paşa Camii, Güzelhisar Ali Ağa Camii, Aliağa Çarşı (Merkez) Camii, Yukarışakran Camii, Yenişakran Reşadiye (İskele-Abdülkadir Geylani) Camii, Eski Hacıömerli Camii ve Helvacı Yukarı Camii de yöredeki diğer tarihi eserler olarak ilgi görüyor.



Uygarlık tarihinin yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı Aliağa ve çevresinde bulunan başlıca antik kentler; Myrina, Gryneion, Tisna, Kyme, Aigai, Larisa ve Elaia da zaman zaman önemli isimlere ev sahipliği yapıyor.



Güzelhisar Çayı tarafından oluşturulmuş delta ovası ile Yalı Mahallesi Plajlar mevkisinde yer alan ve Osmanlı döneminde önemli bir tuzla olan Aliağa Kuş Cenneti, oldukça önemli ve hassas bir doğal mekan olma özelliğini koruyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye'deki 425 kuş türünden 103'ünü barındırıyor. Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.



Aliağa'ya 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aliağa'yı kültür turizminin öncü kentlerinden biri yapmayı hedefleyen Aliağa Belediyesinin de, "Bergama'dan Smyrna'ya Aliağa Kervan Yolu" projesi kapsamında dış mahallelere ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası kazandıracağını açıkladı. Aliağa Belediyesi; Güzelhisar Mahallesi, Çıtak Mahallesi, Uzunhasanlar Mahallesi, Karaköy Mahallesi ve Hacıömerli Mahallesi'nden Bergama'ya kadar uzanan tarihi kervan yolu projesini ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, tarihi kervan yolu güzergahında bisiklet tutkunları için ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisikleti rotası eklenecek. Bunun yanı sıra bisiklet grupları için tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenli kamp merkezlerinin kurulacağı ifade edilirken, bisiklet tutkunları, belirlenen rota üzerinden Aliağa'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edebilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA