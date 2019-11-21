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"Aliağa Tarihinde Sende Yerini Al" kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesi, kentin tarihine ışık tutan eski fotoğrafları kent belleğine kazandırıyor.

21.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:57
Belediyesi, kentin tarihine ışık tutan eski fotoğrafları kent belleğine kazandırıyor.

Geçmişten geleceğe Aliağa'nın tüm kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşımak isteyen Aliağa Belediyesinin, "Aliağa Tarihinde Sende Yerini Al" sloganı ile başlattığı kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin geçmişine ışık tutacak her türlü bilgi, belge, dokuman ve eşyanın sergileneceği bir "Aliağa Kent Belleği ve Anı Evi" kurulması için harekete geçen Aliağa Belediyesi, kampanya dahilinde Aliağa'da yaşayan vatandaşların eski fotoğraf ve hatıra eşyalarını toplayarak arşivliyor.

Küçük bir köyden, dev bir sanayi kentine dönüşen Aliağa'nın bu değişimine tanıklık eden vatandaşların hatıraları kayıtlara geçirilirken, arşivlenen tüm fotoğraf ve hatıra niteliğindeki eşyalar da 110 dönümlük Yeni Mahalle Kent Park içerisinde yapımına başlanacak olan Aiolis Aliağa Kent Belleği ve Anı Evinde sergilenecek.

Aliağa'ya dair anılarını ölümsüzleşmesini isteyen vatandaşların Aliağa Belediyesine armağan edeceği eski fotoğraflar ayrıca, "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında yayımlanan tarih kitaplarında da kullanılabilecek. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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