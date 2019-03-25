Aliağa'ya Yeni Galericiler Sitesi

Kaynak: İHA

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, galerici esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Galerici esnafının taleplerini dinleyen Başkan Serkan Acar, Aliağa'ya yakışır bir galericiler sitesinin yapılması noktasında projelerinin hazır olduğunu söyledi.Göreve geldiklerinde küçük sanayi sitesi bölgesinde bir galericiler sitesi yapımı için proje çalışması yaptıklarını ve ödeneğini de ayırdıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bölgede yer alan yüksek gerilim hatlarından dolayı projeyi hayata geçiremediklerini ifade etti.Galerici esnafıyla bir araya gelen Serkan Acar, çevre yolunun tamamlanması ve yer seçimi ile projeyi hayata geçireceklerinin altını çizdi. Çevre yolu ile birlikte şehir merkezinin yeniden şekilleneceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Çevre yolu 9 Eylül tarihinde hizmete açılacak. Battı çıktının da tamamlanması ile Çanakkale asfaltı Tüpraş kavşağından emniyetin bulunduğu bölgeye kadar yer altına alınacak. Çanakkale asfaltı şehrin tam ortasında kalacak. Şehir yeniden şekillenecek. Bununla birlikte galericiler sitesinin yapılacağı yerin seçimi de netlik kazanacak" dedi.Yapılacak olan galericiler sitesinin kooperatif şeklinde yapılmasının doğru olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, galericilerin kiracı değil hak sahibi olması gerektiğini söyledi.Yaklaşık bir saat süren program çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR