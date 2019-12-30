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Aliağa yeni yıla hazır

Aliağa Belediyesi, yılbaşı gecesi kent içerisinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması amacıyla saha birimlerini hazır tutacağını bildirdi.

30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:25 Aliağa yeni yıla hazır
Belediyesi, yılbaşı gecesi kent içerisinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması amacıyla saha birimlerini hazır tutacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girebilmeleri için tüm tedbirleri aldı. Ekip sayısını arttıracak olan zabıta müdürlüğü, Sanat Sokağı'nda ve kent içi caddelerde devriye atacak. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Alo 153 Hilal Masa vasıtasıyla gelen şikayet ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Havanın perşembe gününe kadar olumsuz seyredeceğini belirten Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer de, "Üyelerimizin ve küçük teknelerin bu süre zarfında denize çıkmamalarını önermiyoruz. Yeni yıl fırtınasının yanıltıcı olabileceğini ve ciddi olumsuzluklara yol açabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

S.S. 39 No'lu Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Borazan ise yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık 2019 Salı günü kent içi dolmuş seferlerinin sabah 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacağını söyledi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Zabıta, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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