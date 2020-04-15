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Aliağa zabıtası market denetimlerini sürdürüyor

Aliağa genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.

15.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:56
Aliağa zabıtası market denetimlerini sürdürüyor
Aliağa genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler kapsamında her alanda tedbir ve denetimlerini sıklaştıran belediye zabıta ekipleri, insanların alışveriş için yoğunlukla ziyaret ettikleri marketlerde gerekli kontrolleri yapmayı sürdürüyor. Ekipler, genelgede yer alan, marketlerde hizmet alanına göre 100 metre kare alanda aynı anda en fazla 10 kişi bulunabilmesi, sosyal mesafenin korunması, içeri girmek için bekleyen müşteriler arasında en az bir metre mesafe olması, müşteri ve çalışanların tümünde maske bulunması gerektiği gibi kurallara riayet edilip edilmediğini sıklıkla denetliyor. Ayrıca genelgeye göre tüm marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini de belirten zabıta ekipleri, marketlerde hijyen kurallarına, meyve sebzelerin poşetlenerek satışa sunulmasına, ekmeklerin poşet içerisinde satılmasına yönelik market çalışanlarına gerekli uyarıları da yapıyor.

Denetimleri marketlerin yanı sıra manavlarda da gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Kurallara uymadıklarını tespit ettiğimiz işletmeler hakkında tutanak hazırlayarak gerekli idari işlemler için ilçe hıfzıssıhha kuruluna iletiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Zabıta, Aliağa, Güncel
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