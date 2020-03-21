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Aliağa zabıtasından korona virüsü denetimi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüsü tedbirleri kapsamında kentte kapatılması gereken işletmeleri denetledi.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Aliağa zabıtasından korona virüsü denetimi
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüsü tedbirleri kapsamında kentte kapatılması gereken işletmeleri denetledi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden korona virüsü salgınına ilişkin tedbirler kapsamında denetime çıktı. İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği korona virüsü tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında, faaliyetlerini durdurması gereken; kafe, kahvehane, çay ocakları, kapalı çocuk oyun alanları gibi vatandaşların bir arada bulundukları işletmeleri kontrol etti.

Zabıta ekipleri ayrıca, korona virüsü salgını nedeniyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı da denetimlerini sıklaştırdı. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, salgını fırsata çevirmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini söyledi. Mustafa Tahir Acar, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, kent genelinde gıda satışı yapan mağazalarda ruhsat, fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aliağa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

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