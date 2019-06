Aliağalı berberler kahvaltıda buluştu

Aliağalı berberler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk'in tertiplediği kahvaltı programında bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Öğretmen evinde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, bu tür programların esnafların kaynaşması için çok önemli olduğunu vurgulayarak etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.Başkan Berk, "Bizim amacımız bu kahvaltı bahanesi ile birlik ve beraberlik içerisinde berber arkadaşlarımızla kaynaşmak için bir araya gelip, sorunlarımızı tartışıp çözüm yolları aramak, halkımıza en iyi hizmet etmenin yollarını bulmaktır. Biz büyük bir aileyiz. Her zamanda birbirimize destek olarak ve arkadaş olmak zorundayız. Bizim ailede rekabet sadece müşterimize daha iyi hizmet vererek olur. Asla birbirimize karşı olumsuz tavırlar içerisinde olmayız. Acı günümüzde olduğu gibi iyi günümüzde de birbirimizi aramaya devam edelim. En iyi hizmeti vermek için de her zaman birbirimize yardımcı olalım" dedi.Hafta da bir gün tatil talebiHafta da bir günün tatil ilan edilmesini istediklerini belirten berberler bu konuda Berk'ten destek istedi. Esnaflarının isteklerine her zaman cevap vererek, her konuda yardımcı olacağını söyleyen Berk, "Oda yönetimi olarak elimizden geleni yapmak için hazırız. Siz hazırlığınızı yapın kendi aranızda kararınızı alın. Biz de gerekli yerlerle görüşelim, gerekeni yapalım" diye konuştu.Programa, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk'in aynı sıra, Aliağa Belediye Zabıta Müdürü M.Tahir Acar ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı. - İZMİR