Aliağalı genç sporculardan Başkan Acar'a ziyaret

Katıldıkları turnuvalarda önemli başarılara imza atan Aliağa 'nın gururu genç sporcular, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, karate ve güreş branşlarında Aliağa'yı başarıyla temsil eden, Aliağa'ya madalya sevinci yaşatan sporcuları makamında ağırladı. Ziyarette sporculara Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, Güreş Eğitmeni Emin Kınabaş ile yöneticiler eşlik etti.Başkan Acar'dan genç sporculara teşekkürAliağa'nın genç sporcularının başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sportif başarının dışında gençlerimizin spora ilgi duyuyor olmaları da bizim için mutluluk verici. Turnuvalardan madalya ya da kupa ile dönmekten öte müsabakalara katılabilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin sportif alanlarda gösterdikleri başarıyı ve gayreti derslerinde de göstermelerini temenni ediyorum" dedi. Genç sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Serkan Acar, ziyaret sonrasında sporculara başarılarının devamını dileyerek hediyelerini takdim etti.Genç sporcuların madalya başarısı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Buca Afetevleri Spor Salonunda düzenlenen güreş müsabakalarında Aliağalı Samet Sözen 30 kiloda, Yasin Koç 38 kiloda, Hasancan Ersoy 48 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıktı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Karabağlar Yunus Emre Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarda Emir Yıldırım 41 kiloda ikinci olmayı başarırken Ediz Kanut 68 kiloda, Kaan Yalman 85 kiloda üçüncülük elde etmişti. Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir Karabağlar Spor Salonunda organize edilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Karate İzmir İl Şampiyonasında; 2012 doğumlu Damla Aydoğan üçüncü, 2009 doğumlu Nazlı Can üçüncü, bayan kumite dalında 2009 doğumlu 37 kiloda Nazlı Can birinci, 2010 doğumlu 30 kiloda Nisanur Sevinç Başıbüyük üçüncü, 40 kiloda 2009 doğumlu Nihal Hayri üçüncü, 45 kiloda 2007 doğumlu Zeynep Gülce Diktaş birinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Sinem Hayri ikinci, bay kata dalında 2011 doğumlu Adem Batın Akgül üçüncü, bay kumite dalında 30 kiloda 2010 doğumlu Eymen Güçlü ikinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Volkan Demir, 50 kiloda 2008 doğumlu Doğan Egecan Tercan üçüncü, 52 kiloda 2007 doğumlu Eymen Yağmur Diktaş üçüncü olmuştu. - İZMİR