Aliağalı Miniklerin Tekvando da Altın Madalya Başarısı

04 Aralık 2018 Salı 13:35



04 Aralık 2018 Salı 13:35

İzmir'in Buca İlçesinde, Minikler İzmir Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Aliağalı sporcular, iki altın madalya kazandı.Buca ilçesindeki Afet Evleri Spor Salonu'nda, Minikler İzmir Tekvando Şampiyonası'na ev sahipliği yapıldı. Şampiyonaya rekor katılım sağlandı. Yaklaşık 60 kulüp, 500 sporcu ile yarıştı. 45 kiloda bayanlarda Melike Duman ve 27 kiloda Zeynep Arzuman tüm rakiplerini geçerek kategorilerinin şampiyonu oldu ve Aliağalı sporcular altın madalya kazandı. Tekvando Antrenörü Ziya Cönge öncülüğünde tekvando eğitimi alan gençler, gösterdiği büyük başarıyla ilçeye büyük bir gurur yaşatmayı başardı.Tekvandoya ilginin kazanılan başarılarla birlikte oldukça arttığını ifade eden Antrenörü Ziya Cönge, "Rekor katılımın olduğu şampiyona da iki altın madalya kazandık. Geçtiğimiz haftalarda da yıldızlarda altın madalya kazandık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta okullararası şampiyonalar var oradan da dereceler çıkaracağız. Aliağa da güzel bir potansiyele sahibiz hem özel kulüp sporcularım hem de halk eğitim sporcularım ile tekvandoyu; en doğru, güzel ve başarılı bir şekilde Aliağa da yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR