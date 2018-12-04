Aliağalı Öğrenciler Çam Fidanı Dikti

04 Aralık 2018 Salı 16:13



04 Aralık 2018 Salı 16:13

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin katkılarıyla ilkokul öğrencileri 50 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren eğitim kurumları ile işbirliğini sürdürüyor. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin; sağlıklı, bilinçli ve doğa sevgisinin ön planda olduğu bir eğitim almaları için büyük çaba sarf eden Aliağa Belediyesi, öğrencilerin bu kapsamdaki sosyal projelerine destek veriyor.Doğanın korunması ve yeşil donatının arttırılması için çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda Petkim İlkokulu öğrencileri ile birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Trafik hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 50 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan ve okul öğretmenlerinin nezaretinde fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, ağaç dikmenin sevincini yaşadı.Öğrencilerin doğa ile iç içe olmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, hedeflerinin geleceğe yeşil bir miras bırakmak olduğunu söyledi.Son dört buçuk yılda yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile Aliağa'da yeşil alan oranının büyük artış gösterdiğini de belirten Ayan, "Aliağa'nın yeşille anılan bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Aliağa bırakabilmek en büyük arzumuzdur. Küçük yaştaki öğrencilerimiz ile yaptığımız fidan dikim etkinliklerini de doğa bilincinin yüksek bir neslin yetişmesi açısından çok önemli buluyoruz" dedi. - İZMİR