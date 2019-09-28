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Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ikinci haftasında Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında ağırlayacak olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

28.09.2019 15:15Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ikinci haftasında Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında ağırlayacak olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Petkim Stadındaki karşılaşma Aliağaspor FK'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ilk haftasında, deplasmanda Bolvadin Belediyespor'u Necati Önal'ın kaydettiği 2 golle geçen Aliağaspor FK, kendi sahasında ağırlayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor'u da yenerek ikide iki yapmayı hedefliyor

Öte yandan sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Petkim Stadında yapılan idman açma germe hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma ile son buldu. Takımda sakat ya da kart cezalısı bulunmadığı öğrenildi.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Ligin ilk maçından galibiyetle dönmek bizim için çok önemliydi. İlk maçlar her zaman zor olur. Bu haftaki rakibimiz Ayvalıkgücü Belediyespor. Her maç bizim için ayrı bir öneme sahip. Sahamızdaki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ikide iki yapmak istiyoruz" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma Aliağaspor FK'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Diğer maçlar ise şöyle;

Aliağaspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

Manisa Sanayi Spor – Sökespor

Gönen Belediyespor – Sandıklıspor

Bolvadin Belediye Spor - Salihli Belediye Spor

Bergama Belediyespor - Bornova Yeşilova Spor

Aydın Yıldızspor - Yunus Emre Belediye Spor

Bigadiç Belediye Spor – Bölmespor - İZMİR

Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesir, Petkim, Spor

Kaynak: İHA

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