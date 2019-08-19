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Aliağaspor FK'da sürpriz ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da, temmuz ayında teknik sorumlu Polat Çetin'in yerine takımın başına getirilen eski milli futbolcu Ali Eren Beşerler, sarı siyahlı takım ile yollarını ayırdı.

19.08.2019 16:52 Aliağaspor FK'da sürpriz ayrılık
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da, temmuz ayında teknik sorumlu Polat Çetin'in yerine takımın başına getirilen eski milli futbolcu Ali Eren Beşerler, sarı siyahlı takım ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Temmuz ayında teknik sorumlu Polat Çetin görevinden ayrılmış ve yerine eski milli futbolcu Ali Eren Beşerler getirilmişti. İlk etap hazırlık kampında takımın başında yer alan ve 1 ay boyunca takımı çalıştıran Beşerler, kulüple yaptığı görüşmeler sonrasında görevinden ayrıldı.

Ali Eren Beşerler ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, Beşerler'e bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Önal ayrıca, takımı emanet edecekleri yeni antrenörü de yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. - İZMİR

Ali Eren Beşerler, Spor

Kaynak: İHA

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