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Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkarttı.

07.10.2019 10:50Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkarttı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında Aliağaspor, Uşak temsilcisi Bölmespor ile karşı karşıya geldi. Ulubey İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı sarı siyahlı ekip, 66. dakikada penaltı vuruşu gelen Özkan Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Aliağaspor, bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. - İZMİR

Uşak, Spor

Kaynak: İHA

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