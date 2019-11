Aliağaspor FK, deplasmandan puansız döndü

İzmir derbisinde sevinen Bergama Belediyespor oldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) dokuzuncu haftasında Bergama Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine 14'te Gökhan Sipki ve 90'da Çağrı Tekin'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Sahadan puansız ayrılan Aliağaspor FK, 15 puanla 6. Sırada kalırken üç puanı hanesine yazdıran Bergama Belediyespor ise puanını 25'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.Bergama 14 Eylül Stadında oynanan karşılaşmayı Murat Durgutluoğlu, Emre Karagel ve Ali Çakır üçlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca yoğun tezahüratta bulunan Aliağalı taraftarlar son dakikaya kadar takımlarına sahip çıktı.Maçtan dakikalarDK 14'te sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Gökhan Sipki, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.DK 44'te Berkant İstanbul'un orta alandan ceza alanına gönderdiği topu ceza sahası içerisinde göğsüyle kontrol eden Necati Önal'ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Ömer Can son anda kornere çeldi.DK 66'da sağ taraftan çizgiye kadar inen Muhammed Şamil Günay'ın yerden ön direğe yaptığı sert ortaya gelişine vuran Osman Atalay Demirtaş topu yakın mesafeden kalecinin üzerine nişanladı.DK 90'da ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluşan Çağrı Tekin, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi.Bergama Belediyespor: 2 Aliağaspor FK: 0Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Emre Karagel, Ali ÇakırStat: Bergama 14 Eylül StadıBergama Belediyespor: Ömer Can, Gökhan Bulut, Gökhan Sipki, Emrecan Afacanoğlu, Akın Alkan, Muhanmed Kaan Dönmezer (DK Tolgahan Gök), Esin Aslantoğ, Kerem Eryılmaz, Osman Atalay Demirtaş, Enes Bakal (DK Muhammed Şamil Günay), Çağrı TekinAliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Cemal Şener (DK 40 Erkan Gövercin), Özkan Yılmaz, Berkant İstanbul (DK 61 Selim Kartal), Enes Yıldırım, Necati Önal, Burak Toker (DK 45 Arda Saltan), Alican Özaltun, Güray Kula, Berk Baran, Aykut GeçmenGoller: DK 14 Gökhan Sipki, DK 90 Çağrı Tekin (Bergama Belediyespor)Sarı kartlar: DK 24 Berk Baran (Aliağaspor FK)- DK 29 Ersin Aslantoğ- DK 35 Onur Güneş Çakır, DK 81 Ömer Can, DK 90 Akın Alkan, DK 90 Gökhan Bulut, DK 90 Çağrı Tekin, DK 90 Emrecan Afacanoğlu (Bergama Belediyespor)Kırmızı kartlar: DK 65 Burak Toker, DK 90 Özkan Yılmaz (Aliağaspor FK) - İZMİR