Haberler» Spor» Haber

Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Silifke Belediye Spor'un genç forveti Necati Önal'ı kadrosuna kattı.

09.08.2019 13:35 Aliağaspor FK, genç golcüyü renklerine bağladı
Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Silifke Belediye Spor'un genç forveti Necati Önal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Aliağaspor FK, forvet hattına bir takviye daha yaptı. Ligde gol yollarında problem yaşamak istemeyen sarı siyahlılar, Silifke Belediye Spor'un 23 yaşındaki başarılı golcüsü ile anlaşma sağladı.

Genç oyuncuyu Aliağaspor'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Geçtiğimiz sezon Silifke Belediye Spor'da başarılı bir sezon geçiren ve 24 maçta 14 gol atan kardeşimize sarı siyahlı forma ile başarılar diliyorum" dedi.

Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen genç oyuncu Necati Önal da, "Geçtiğimiz sezon yarım kalan işi tamamlamak için buradayım" dedi. - İZMİR

Silifke, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:54   Siirtli engelli yüzücüler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
14:44   Futbol: Hazırlık maçı
14:38   CANLI YAYIN DUYURUSU
14:32   Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
14:26   Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)
14:26   Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)
14:26   Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (4)