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Aliağaspor FK, Sandıklıspor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 20. haftasında, sahasında Afyon temsilcisi Sandıklıspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

26.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:25Aliağaspor FK, Sandıklıspor'u konuk edecek
Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 20. haftasında, sahasında temsilcisi 'u konuk edecek olan temsilcisi Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta karşılaştığı rakibinden 3 puanı koparan Aliağaspor FK, 37 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Zirveyle arasında 16 puan fark bulunan sarı siyahlılar, puan farkını düşürmek için hedefe kilitlendi. Aliağa temsilcisi, 20. haftada karşılaşacağı Sandıklıspor maçının ise hazırlıklarını sürdürüyor. Aliağa Atatürk Stadyumunda yapılan antrenmanda takımın hırslı olması dikkat çekti. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, açma germe ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman taktik maçla son buldu.

1 Mart 2020 Pazar günü Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşma ise saat 14.00'te başlayacak. - İZMİR

Sandıklıspor, Afyon, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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