Aliağaspor FK, Sökespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 5. hafta maçında, deplasmanda oynayacağı Sökespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 5.haftasında deplasmanda Aydın temsilcisi Sökespor'a konuk olacak olan Aliağaspor FK, hazırlıklarına devam ediyor. Yunus Emre Belediyespor'u mağlup ederek puanını 10 çıkartan ve liderle aynı puana sahip olan Aliağaspor FK, zorlu Sökespor deplasmanından da üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sökespor ise ligde 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadı'nda Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Açma-germe hareketlerinin ardından ısınma koşuları ile başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık iki saat süren antrenman taktik maçla son buldu.20 Ekim Pazar günü Söke İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Bursa bölgesinden Burak Akyel yönetecek.Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten takımın başarılı kanat oyuncusu Burak Toker, "Her takım sezon başında kötü bir performans sergileyebilir. Başarı geldikçe takım olunuyor. Bu haftaki Sökespor deplasmanından da üç puanla dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.Hafta sonu önemli bir deplasmana çıkacaklarını ifade eden başarılı defans oyuncusu Cemal Şener de, "Şuan takım olarak çok iyiyiz. Her maç bizim için çok önemli. Bu hafta da elimizden gelen her şeyi yaparak üç puanı alacağız ve sezon sonu istediğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.Sökespor karşılaşmasına hafta başından bu yana iyi hazırlandıklarını vurgulayan orta saha oyuncusu Osman Buğra Uysal da, Aydın deplasmanından üç puanla dönerek seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi. - İZMİR