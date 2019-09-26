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Aliağaspor kadrosuna 4 yeni isim

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'ne deplasmanda Bolvadin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Aliağaspor FK, transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala dört futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

26.09.2019 13:20Aliağaspor kadrosuna 4 yeni isim
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'ne deplasmanda Bolvadin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Aliağaspor FK, transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala dört futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8. grupta şampiyonluğun en iddialı takımı olan Aliağaspor FK, orta saha, defans ve hücum hattına takviyeler yaptı. Silivrispor'dan Vahit Yaşar, Kozan Spor FK'dan Muzaffer Özcanlı, Fethiyespor'dan Emre Balak ve Çatalcaspor'dan Cemal Şener ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Gerçekleştirilen imza törenine, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal katıldı. BAL Liginin en kaliteli kadrosuna sahip olduklarını belirten Başkan Kamil Önal, "Bu sezon ligi şampiyon bitirip, elemelerden de başarıyla ayrılacağız. Aliağaspor FK'yı üçüncü lige taşıyarak profesyonel lig özlemine son vereceğiz" dedi. - İZMİR

Fethiyespor, Bolvadin, Spor

Kaynak: İHA

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