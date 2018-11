Aliağaspor, Kendi Sahasında Berabere Kaldı

18 Kasım 2018 Pazar 17:21



Spor Toto Bölgesel Amatör Liginin (BAL) 9. haftasında sahasında İstanbul ekibi Vefaspor'u konuk eden İzmir 'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.Vefaspor'un 25. dakikada Murat Turan ile bulduğu gole Aliağaspor, 36. dakikada Ramazan Altıntepe 'nin penaltısıyla karşılık verdi. Puanları paylaşan her iki takım da ligde 20'şer puana yükseldi. Aliağaspor, averaj farkı ile liderliğini sürdürdü. Petkim Stadında sağanak yağış altında oynanan karşılaşmayı Samet Yaşar Koç , Özkan Karapınar ve Hakan Erdaş hakem üçlüsü yönetti. Futbolcular yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminde top kontrolü yapmakta güçlük çekerken Aliağalı taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi. Vefaspor maçın ilk dakikalarında etkili olan taraftı. İlk dakikalarda golü bulmak isteyen Vefaspor girdiği iki net pozisyonu gole çeviremedi.DK 25: Vefaspor'un geliştirdiği atakta Ömer Faruk Kaya 'nın sağ kanattan yerden kestiği ortayı Murat Turan gole çevirdi. (0-1)Kendi sahasında mağlup duruma düşen Aliağaspor, yediği golden sonra oyunun kontrolünü eline aldı.DK 36: Hakem Yaşar Samet Koç Murat Akyüz 'ün Ramazan Altıntepe'ye ceza alanı içerisinde yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Ramazan, skora eşitliği getirdi. (1-1) İlk yarı Ramazan'ın attığı golle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Aliağaspor FK, taraftarının da güçlü desteği ile ikinci yarıya istekli başladı. Oyunu rakip sahaya yıkan Aliağaspor, Muhammed Sak ve Quesi Jonathan Weston ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Vefaspor'un kontra ataklarla gol arayışı ise sonuç vermedi. Maçta başka gol olmayınca her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.Aliağaspor FK: 1 Vefaspor: 1Hakemler: Samet Yaşar Koç, Özkan Karapınar, Hakan ErdaşStat: Petkim StadıAliağaspor FK: Emir Korubeyi, Berk Baran, Aykut Geçmen, Güray Kula , Ömercan Aslan, Arda Saltan, Ramazan Altıntepe (DK 85 Muhammed Enes Gök) İsa Taşdemir (DK 76 İsa Taşdemir)Quesi Jonathan Weston, Muhammed Sak(DK 66. Emin Akyıldız), Billy Auto MichaelVefaspor: Özgür Solak, Emin Çelik Muhammed Emin Yamağ, Rıdvan Dilmen , Murat Akyüz, Çağlar Dağ, Müslüm Şahin, Kemal Akbaba (DK 67 Muhammed Fatih Kanat) Yasin Sakaloğlu, Ömer Faruk Kaya(DK 88 Hüseyin Cimrin), Murat Turan(DK 78 Ahmet Pırlant)Goller: DK 36 (P) Ramazan Altıntepe (Aliağaspor FK) - DK 25 Murat TuranSarı kartlar: DK 16 Ömercan Aslan, DK 89 Berkcan Ertene, DK 90 Muhammed Sak (Aliağaspor FK) - DK 75 Ömer Solak, DK 77 Emin Çelik(Vefaspor) - İZMİR