Aliağaspor, Vefaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, 46 puanla zirvede yer alan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 22. haftada 37 puanla beşinci sırada bulunan Vefaspor'a konuk olacak. 17 Mart 2019 Pazar günü İstanbul Şenlikköy Stadında oynanacak olan karşılaşma 14.00'te başlayacak.Ligde en yakın takipçisi Belediye Derince Spor'un 4 puan önünde yer alan Aliağaspor FK, zorlu deplasman öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı siyahlıların morallerinin de yerinde olduğu gözlendi. Hafta sonu Aliağa İlçe Stadı'nda ligin güçlü ekiplerinden Maltepespor 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Aliağaspor'da, şampiyonluğa olan inançsa her geçen gün artıyor.Aliağaspor FK, günü yaptığı tek idmanla tamamladı. Açma germe ve ısınma hareketleri ile başlayan idman beşe iki pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Futbolcuların istekli ve hırsları halleri dikkat çekerken taktik maçta atılan birbirinden güzel goller teknik heyeti memnun etti.Ligin bitimine son beş hafta kala şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olacağını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Zor bir deplasmana çıkacağız. Vefa her zaman için bu liglerin zor takımı olmuştur. Her zamanki pozitif futbolumuzu ortaya koyup sahadan üç puanla ayrılacağız" dedi. - İZMİR