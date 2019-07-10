10.07.2019 09:33
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Alian, Buse Varol'la gittiği mekanda eski nişanlısıyla pişti oldu

İzmir'de tatil yapan Buse Varol ve Alişan, önceki akşam gittikleri mekanda Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ile pişti oldu.

Başarılı sanatçı Alişan, geçtiğimiz senelerde sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ancak mutlulukları kısa sürmüştü. Alişan, Eda Erol ile nişan attıktan kısa bir süre sonra sette tanıştığı Buse Varol ile dünya evine girdi. Önceki gün Alaçatı'daki bir mekana giden çift, Eda Erol ile pişti oldu.

PİŞTİ OLDULAR

Yaz tatillerini Çeşme'de geçiren Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekana gitti. Mekanda eğlenceli fotoğraflar çektiren çift, Eda Erol ile karşılaştı.

GÖRMEZDEN GELDİ

Pişti sonrası mekandan ayrılmayan Alişan ve Buse Varol çifti, oturdukları masayı değiştirerek Erol'u görmezden geldi.

ALİŞAN'A SARILIP DANS ETTİ

Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu. Eda Erol'un varlığının farkında olduğu anlaşılan Buse Varol ise sık sık eşine sarılarak dans etti.

SIRTINI DÖNDÜ

Bu arada Eda Erol'un birkaç kez dönüp arkasına bakması, bu karşılaşmaya tanık olanların gözünden kaçmadı.

Alian, Buse Varol'la gittiği mekanda eski nişanlısıyla pişti oldu
Buse Varol, Esra Erol, Alaçatı, Alişan, Magazin

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