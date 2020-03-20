Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor

Çin'in en iyi bulut hizmet sağlayıcısı olan Alibaba Cloud, doktorlara Corona virüsüyle ilgili çalışmalarında destek olabilecek bir yapay zekâ platformu hizmeti veriyor. Hizmetin amacı, virüs tanısının daha hızlı konabilmesi ve Corona virüsü hakkında veri analizlerine ulaşmaya yardımcı olmak.Bulut bilişim uzmanları, Alibaba Cloud yan kuruluşu olan DAMO Akademisi araştırmacıları ve kurumsal iletişim ve iş birliği platformu DingTalk mühendisleri tarafından geliştirilen hizmet ile dünya çapında doktorlara, Corona virüsüyle savaşta destek verilmesi hedefleniyor.Yapay zekâ destekli uygulamaların, Corona virüsünün başladığı dönemde öğrenilen bilgiler kullanılarak geliştirildiği söyleniyor.Corona Virüsü Testi Doğruluğunu Tespit EdiyorVideo konferansları ve 11 dilde gerçek zamanlı yapay zekâ çevirisi sayesinde Alibaba Cloud, Çin'den doktorların deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve dünyadaki diğer doktorlardan gelen soruları cevaplayabilecekleri sanal bir topluluk oluşturmak için çalışıyor.Buna ek olarak DingTalk, ücretsiz iletişim sağlayan, Uluslararası Tıbbi Uzman İletişim Platformunu hizmete sunarak doktorların iletişimine destek sağlıyor. DAMO Akademi tarafından geliştirilen CT Image Analitik çözümü ise Corona virüsü testinin doğruluğu tespit ederken aynı zamanda test algılama hızını da artırıyor.Yapay zeka modeli, Çin'den gelen veriler üzerinde algoritmalar çalıştırarak farklı zatürre tiplerinin olasılığını tahmin etme yeteneğine sahip.

Kaynak: Tamindir