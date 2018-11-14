14 Kasım 2018, 03:35
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Alibaba'dan Alışveriş Rekoru, 85 Saniyede 1 Milyar Dolar!

Alibaba

Alibaba'nın alışveriş etkinliği satışları 85 saniyede 1 milyar dolar.

Alibaba'nın alışveriş etkinliği satışları 85 saniyede 1 milyar dolar.


Çin'in teknolojik ürünleri üzerindeki tüm zorluklara rahmen rekor satış sadece 85 saniyede geldi.

Çin'in internet alışveriş devi, online alışveriş rekoru kırmaktan hoşlanıyor. Bu yıl belki de hiç olmadığı kadar hızlı. 85 saniyede 1 milyar dolar…

Alibaba'dan Alışveriş Rekoru


Şirketin küresel Alışveriş Festivali Singles Days, geçtiğimiz yıl sadece 24 saatte 230 ülkeye 30.8 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve 2017'deki bu rekor 25,3 dolardı ve yüzde 27'lik bir artış gösterdi. Alibaba'nın 1 Milyar dolarlık ciroyu yapması sadece 85 saniye sürdü. Bu bir çok hatta Amerika'daki Kara Cuma satışlarını bile geçiyor.

Söz konusu alışveriş etkinliğinden yararlanan uluslararası markalar arasında elbette Apple, Dyson, Gap ve Nike gibi büyük isimler yer alıyor.

ABD'nin Çinin teknolojik ürünleri üzerindeki maliyetleri arttırıcı adımlarına rağmen böyle bir rekorun gelmesi dikkat çekici. Zira Alibaba Amerika ile ülkesi Çin'in aralarındaki bir nevi olası ticaret savaşı gerekçesi ile yıl sonu gelir beklentilerini düşürmüştü.

CNBC
Business Wire Amerika Birleşik Devletleri,Çin Halk Cumhuriyeti,Alibaba
14 Kasım 2018 Çarşamba 03:35