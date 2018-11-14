Alibaba'dan Alışveriş Rekoru, 85 Saniyede 1 Milyar Dolar!

Alibaba
'nın alışveriş etkinliği satışları 85 saniyede 1 milyar dolar. Çin
'in teknolojik ürünleri üzerindeki tüm zorluklara rahmen rekor satış sadece 85 saniyede geldi.
Çin'in internet alışveriş devi, online alışveriş rekoru kırmaktan hoşlanıyor. Bu yıl belki de hiç olmadığı kadar hızlı. 85 saniyede 1 milyar dolar…
Alibaba'dan Alışveriş Rekoru
Şirketin küresel Alışveriş Festivali Singles Days, geçtiğimiz yıl sadece 24 saatte 230 ülkeye 30.8 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve 2017'deki bu rekor 25,3 dolardı ve yüzde 27'lik bir artış gösterdi. Alibaba'nın 1 Milyar dolarlık ciroyu yapması sadece 85 saniye sürdü. Bu bir çok hatta Amerika
'daki Kara Cuma satışlarını bile geçiyor. Söz
konusu alışveriş etkinliğinden yararlanan uluslararası markalar arasında elbette Apple
, Dyson, Gap ve Nike
gibi büyük isimler yer alıyor. ABD
'nin Çinin teknolojik ürünleri üzerindeki maliyetleri arttırıcı adımlarına rağmen böyle bir rekorun gelmesi dikkat çekici. Zira Alibaba Amerika ile ülkesi Çin'in aralarındaki bir nevi olası ticaret savaşı gerekçesi ile yıl sonu gelir beklentilerini düşürmüştü.
CNBCBusiness Wire
Amerika Birleşik Devletleri,Çin Halk Cumhuriyeti,Alibaba
14 Kasım 2018 Çarşamba 03:35