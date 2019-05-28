Alibaba Hong Kong'da 20 milyar dolarlık halka arz planlıyor

Dünya genelinde 200'den çok ülkede 3.5 milyon şirketin faaliyet gösterdiği Çin
merkezli e-ticaret platformu Alibaba
Group, Hong Kong
Borsası'nda 20 milyar dolar büyüklüğünde ikincil halka arz planlıyor. Bloomberg
News'un haberine göre Alibaba, 2019'un ikinci yarısında Hong Kong Borsası'nda 20 milyar dolar büyüklüğünde ikincil halka arz için finansal danışmanlarla birlikte çalışıyor.
Alibaba, 2014 yılında New York
Borsası'nda 25 milyar dolar büyüklüğünde halka arz gerçekleştirmişti.
Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre Alibaba, ikinci halka arz ile fonlama kanallarını çeşitlendirmeyi ve likiditesini artırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili farklı platformlarda yayımlanan haberlere göre, Alibaba'nın ikinci halka arz planı henüz başlangıç aşamasında ve gelişmelere göre değişebilir.
- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti
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, Ekonomi
Kaynak: DHA