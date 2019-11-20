Alibaba ikincil halka arzında hisse başına fiyat 22.48 dolar

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Hong Kong Borsası'nda yapacağı ikincil halka arzında, hisse başına fiyatı 22.48 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirledi.

CNBC'nin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin perakende payı fiyatlamasını henüz belirlemediği, fakat muhtemelen kurumsal pay ile "aynı düzeyde" olacağı belirtildi. Ayrıca, şirketin söz konusu ikinci halka arz ile toplamda 12.9 milyar dolar fon toplamayı hedeflediği vurgulandı.

Hong Kong Borsası'ndan aldığı onay sonrası Alibaba'nın 25 Kasım'da ikinci halka arzını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan da Pazar günü petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirlediğini duyurmuş ve Aramco'dan yapılan açıklamada, halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar/ 46 lira) fiyat ile satılacağı duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtilmişti.