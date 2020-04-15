Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı

Çinli iş adamı Jack Ma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sudan'a solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

15.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:34
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı
Çinli iş adamı Jack Ma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sudan 'a solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ma'nın gönderdiği solunum cihazları, test kiti, koruyucu giysi, eldiven ve ateş ölçerler gibi tıbbi yardımları taşıyan uçağın Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Sıddık Abdulaziz ve Çin'in Hartum Büyükelçisi Ma Xinmin tarafından karşılandığı belirtildi.
Sudan dün Çin'den tıbbi malzeme desteği istemişti.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Alibaba 'nın kurucusu Jack Ma'nın ortaklığında geçen ay sonunda başlatılan inisiyatif kapsamında, 54 Afrika ülkesinin her birine 20 bin test kiti, 100 bin maske ve 1000 koruyucu elbise teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.
Sudan'da virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 bini aştı, 877 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Jack Ma, Sudan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ söylentisine cevap verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" söylentisine cevap verdi
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Haberler ›› Güncel ››Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:05: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı - Haber 01:05: Alaattin Çakıcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi - Haber 01:04: Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e çıktı - Haber 01:02: Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 00:54: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haberler