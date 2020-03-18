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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu

Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak

18.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:13
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu
Çinli online alışveriş şirketi Alibaba 'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu.

Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Jack Ma, Alibaba, Dünya

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