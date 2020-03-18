Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu
Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak
18.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:13
Çinli online alışveriş şirketi Alibaba 'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu.
Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.
Alibaba Vakfı ve Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Jack Ma, Alibaba, Dünya
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